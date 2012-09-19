版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 09:52 BJT

《汇市简讯》印度卢比NDF纽约盘收在51.31-54.35,风险上升

0126 GMT

* 印度卢比无本金交割远期外汇(NDF)在纽约收报51.31-54.35,盘中在54.08-54.42剧烈震荡

* 传闻称有官员将在周五因燃料价格提高而宣布辞职,此消息增加避险性卖盘

* 执政联盟及反对党对政府改革计画的反弹,将进一步令印度卢比承压

* 印度市场今日因假期休市,但卢比NDF可能趋向54.80. (完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐