〔台湾汇市〕台币/美元受日本宽松政策激励收升,但央行会议前观望持续

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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* 午后台币受日本央行措施激励
* 台湾央行会议前囿于横盘整理
* BIS公布的8月台币实际有效汇率未过份偏离基期水准
* 估明日交易区间仍在29.3-29.45
路透台北9月19日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘扬升.受日本央行扩大资产买进计划激励,午后台币明显趋升,但台湾央行明日举行理监事会公布利率决策在即,市场在央行声明前静观变化,限制升幅,且全日交易量再度萎缩.
汇银人士指出,日本央行的消息提高风险胃纳,台币也成为外资追逐的标的之一,今日于台股外资再度扩大买超.而有实质需求的进出口商场中交投双向力道差距不大,静待台湾央行会议声明.明日国际间若未有进一步的消息面影响,台币料仍于29.3-29.45间区间波动.
"现在市场就是在等央行在会议后的后续动作."一本地公股银行交易员说.
虽然市场一致预期台湾央行将维持重贴现率不变,但在台湾经济数据疲弱、通膨疑虑升高之际,交易员期待央行或跟随其他央行,祭出较为宽松的货币政策工具,并据以决定未来的交易方向.
由于观望气氛持续,台币/美元合计全日成交量萎缩至10.29亿美元,交投动能出现停滞.
在海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元/台币一个月期微幅扩大折价,看升台币的气氛略胜一筹,但市场亦未能观察到明显的量能.
台湾股市.TWII今日由外资带头买超,拉升收盘指数走高0.62%报7,781.91点;台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股买超71.55亿台币,为连续第九日买超,累积买超金额486.29亿.[ID:nST0554797]
此外,国际清算银行(BIS)最新公布数据表示,2012年8月台币实际有效汇率指数为101.13,为14个月最高水准.前高为2011年6月的101.61.不过该数据并未偏离基期(2010年)水准过远,交易员认为可平常心视之.
根据路透访查16家金融机构,全数都预估台湾央行第三季全体理监事会议将维持重贴现率在1.875%不变,重贴现率维持在三年多高位.这也料会是央行第五度维持利率不动.[ID:nST0553659]
多数新兴亚洲货币周三上涨,因日本央行加入其它主要央行行列,推出最新刺激举措来支持经济,提振风险人气并令外界憧憬将有更多资金流入亚洲.[EMRG/SGCN]
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.405 29.460 29.290-29.470 29.470 6.72 8.46
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.338 29.400 29.295-29.385 29.365 3.57 3.50
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.005/0.005
美元/台币六个月期 -0.175/-0.155 -0.160/-0.130
----------------------------------------------------------------------------(完)
--记者 林妙容; 审校 张喜良
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。