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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 16:42 BJT

〔台湾汇市〕台币/美元受日本宽松政策激励收升,但央行会议前观望持续

* 午后台币受日本央行措施激励

* 台湾央行会议前囿于横盘整理

* BIS公布的8月台币实际有效汇率未过份偏离基期水准

* 估明日交易区间仍在29.3-29.45

路透台北9月19日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘扬升.受日本央行扩大资产买进计划激励,午后台币明显趋升,但台湾央行明日举行理监事会公布利率决策在即,市场在央行声明前静观变化,限制升幅,且全日交易量再度萎缩.

汇银人士指出,日本央行的消息提高风险胃纳,台币也成为外资追逐的标的之一,今日于台股外资再度扩大买超.而有实质需求的进出口商场中交投双向力道差距不大,静待台湾央行会议声明.明日国际间若未有进一步的消息面影响,台币料仍于29.3-29.45间区间波动.

"现在市场就是在等央行在会议后的后续动作."一本地公股银行交易员说.

虽然市场一致预期台湾央行将维持重贴现率不变,但在台湾经济数据疲弱、通膨疑虑升高之际,交易员期待央行或跟随其他央行,祭出较为宽松的货币政策工具,并据以决定未来的交易方向.

由于观望气氛持续,台币/美元合计全日成交量萎缩至10.29亿美元,交投动能出现停滞.

在海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元/台币一个月期微幅扩大折价,看升台币的气氛略胜一筹,但市场亦未能观察到明显的量能.

台湾股市.TWII今日由外资带头买超,拉升收盘指数走高0.62%报7,781.91点;台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股买超71.55亿台币,为连续第九日买超,累积买超金额486.29亿.[ID:nST0554797]

此外,国际清算银行(BIS)最新公布数据表示,2012年8月台币实际有效汇率指数为101.13,为14个月最高水准.前高为2011年6月的101.61.不过该数据并未偏离基期(2010年)水准过远,交易员认为可平常心视之.

根据路透访查16家金融机构,全数都预估台湾央行第三季全体理监事会议将维持重贴现率在1.875%不变,重贴现率维持在三年多高位.这也料会是央行第五度维持利率不动.[ID:nST0553659]

多数新兴亚洲货币周三上涨,因日本央行加入其它主要央行行列,推出最新刺激举措来支持经济,提振风险人气并令外界憧憬将有更多资金流入亚洲.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.405 29.460 29.290-29.470 29.470 6.72 8.46

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.338 29.400 29.295-29.385 29.365 3.57 3.50

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.005/0.005

美元/台币六个月期 -0.175/-0.155 -0.160/-0.130

----------------------------------------------------------------------------(完)

--记者 林妙容; 审校 张喜良

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