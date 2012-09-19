版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 10:15 BJT

《汇市简讯》美元/日圆和欧元/日圆处于守势,待日央行宣布决议

0200GMT * 日央行宣布决议前的仓位调整,推低美元/日圆和欧元/日圆 * 美元/日圆自78.83跌至78.60,欧元/日圆由102.81降至102.49 * 美元/日圆仍料在78.50-79.00区间,欧元/日圆或能在102.40-90 * 交投偏淡,许多市场人士仅处于被动反应模式 * 美元/日圆在79.00和79.25上方面对停止单,欧元/日圆上方停止单则位于104.00.(完) --编译 张若琪;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐