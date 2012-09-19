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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 11:05 BJT

〔台湾债市〕公债RP利率持平,央行会议前按兵不动

路透台北9月19日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周三持平.明日央行将召开第三季理监事会议,再加上下周就是季底,纵然市场资金仍宽裕,但RP利率仍维持在既有区间不动.

一证券商交易员指出,近期与几家银行接触,得到的讯息就是资金偏多.虽然市场普遍认为央行不会调整利率,但仍需观察是否有其他的调控动作,待本月季底因素结束后,10月的RP利率或许有微幅下调空间.

除银行资金宽松外,一证券商交易员称,投信因资金偏多,少部分可接受跨月交易,至于利率与月内相同.

台湾央行将在明日下午举行第三季全体理监事会议,根据路透访查16家金融机构,全数都预估维持重贴现率在1.875%不变,重贴现率维持在三年多高位.这也料会是央行第五度维持利率不动.[ID:nST553659]

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

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