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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 10:48 BJT

〔日本债市〕指标公债小幅上涨,静待日央行决议

路透东京9月19日电---指标日本政府公债周三早盘小幅走高,超长天期债券表现落后,但波动有限,因投资人静待日本央行政策会议结果. 在美国联邦储备理事会(FED,美联储)上周采取激进的刺激举措后,策略师和市场人士对于日央行会议的预期有所分歧. 分析师称,若日央行采取行动,最可能的举措为将其70兆(万亿)日圆资产购买和贷款计画扩大5兆或10兆日圆,其中多数扩增的额度将用来购买更多日本公债.日央行也可能取消购买政府公债的0.1%最低利率规定.

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