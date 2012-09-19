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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 11:21 BJT

〔亚洲经济〕亚洲企业第三季信心下滑,受全球成长疑虑打击--调查

* 指数从69降至62,连续第二季下滑

* 中国、日本及韩国感受到全球放缓的痛楚

* 中国指数来到2009年开始调查以来最低

* 东南亚企业看好前景

* 国内消费增加协助提振东南亚

路透新加坡/新德里9月19日电---汤森路透/欧洲工商管理学院(INSEAD)公布最新的亚洲企业景气调查显示,亚洲大型企业的企业景气2012年连续第二季下降,受到中国及日本等出口导向经济拖累,而东南亚前景则是受到国内支出所提振.

全球需求疑虑正损及亚洲的出口大国,其中汽车、科技及航运业是调查中看法最为黯淡的产业.与国内成长关联性较高产业则看法更为乐观.(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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