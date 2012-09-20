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货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 16:09 BJT

〔台湾数据〕8月外销订单同比减1.5%优于预期,但仍连续第六个月衰退

路透台北9月20日电---台湾经济部周四公布,8月外销订单较上年同期减少1.5%,虽为今年3月以来连续第六个月衰退,惟已优于市场预估的衰退1.80%.因来自中国与香港的订单明显回升,以产品而言,则以电子与精密仪器接单增加最多.

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2012年8月 2012年7月

外销订单 -1.50 -4.40

路透调查 -1.80 --

订单区域

中国大陆(含港) +2.50 -5.50

美国 -1.80 +1.40

欧洲 -8.40 -4.70 (完)

台湾经济数据新闻请点击[TW-ECI-CMN]

--记者 詹静宜; 撰写 董永年;审校 杨淑祯

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