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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 11:57 BJT

〔路透基点〕台湾兆丰银获授权安排实联中国控股3亿美元融资--RLPC

路透香港9月18日电---汤森路透旗下基点援引银行界人士称,台湾兆丰国际商银已获授权安排实联中国控股有限公司的三年期3亿美元融资案.

本项无担保贷款料将有延期两年的选项,预计将在9月底启动.

取得资金将作为再融资及在中国的资本支出.

借款方在中国投资碳酸钠制造,该公司约有30%股权是由台玻集团间接拥有.

台玻集团旗下子公司台湾玻璃中国控股公司本月签署一项三年期1.25亿美元定期贷款案,贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120基点.(完)

--编译 李婷仪;审校 沈以文

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