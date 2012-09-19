〔台湾财政〕财政部订立六市个别举债上限,惟遭地方齐声反对--消息

路透台北9月19日电---台湾正积极推动"公共债务法"修正,惟两位消息人士周三称,财政部针对直辖市个别的举债上限修订建议,遭到六大直辖市齐声反对,惟财政部仍会将建议案送交行政院审理.

上述消息人士透露,财政部向各直辖市提出两个建议方案,一是为符合六大直辖市举债上限不超过前三年GNP的7.06%的规划,将台北市举债上限自3.6%下调至2.33%,高雄市则自1.8%上调至1.92%,其余四都则分食剩余的2.81%;第二个方案,则是一律以政府年度支出的45%做为举债上限,但是过去的累积债务则不计算在内.

"财政部的版本,六都全部反对."一直接参与会议的消息人士对路透说.

他表示,若依照第二个方案修法,大多数直辖市在第三年就会面临债务破表压力."搞了十几年才要修法,结果修了法只能用两年."

另一消息人士则指出,六都出席的代表建议财政部将直辖市举债上限放宽为政府年度支出的250%,但财政部以超出债限过多为由,予以否决.

他们提及,财政部提供的两个方案以机密为由都未行诸文字,但在出席代表要求下,有列入会议纪录.虽然六都齐声反对,但财政部仍会将建议案提交行政院审议,并送立法院做为修法依据.

财政部官员对此消息不予评论.

台湾已在2010年11月底完成五大直辖市(台北市、新北市、台中市、台南市及高雄市等五都)的选举,桃园县也已升格为"准直辖市",不过现行的公债法,仍停留在仅有台北市与高雄市两大直辖市的阶段.为解决地方财政问题,立法院已决议,将公债法修正案列为9月新会期的优先法案.

现行公债法规定,各级政府一年以上债务余额占前三年GNP的比例,合计不得超过48%.其中,中央政府为40%、直辖市为5.4%、其余县市及乡为2.6%.

财政部原在上周将公债法修正草案送交行政院,惟行政院以未订定六都个别举债上限为由,退回要求修正.本地媒体稍早报导,行政院将在周四将公债法修正草案排入院会审议.(完)