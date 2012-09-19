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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 11:14 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘小涨,受在华企业个股反弹的扶助

路透东京9月19日电---日本股市日经指数周三早盘小涨,因中国的反日抗议活动未升高,使投资者买回此前遭受重创的中国相关个股,在此同时,日央行祭出进一步货币宽松举措的预期也提供市场支撑.

日经指数.N225早盘收高0.2%至9,141.73点,受在中国有大量布局、此前遭遇重创的个股涨势扶助;此前因中日岛屿争议引发反日抗议,这些个股遭到抛售.

"由于昨天情势既未改善也没有恶化,可能有些人买回上日因做最坏打算而遭抛售的个股."Rakuten Securities资深市场研究员Masayuki Doshida称.

日产汽车(7201.T)反弹1.6%.Fast Retailing(9983.T)涨升3.2%.

但东证股价指数.TOPX早盘跌0.2%至757.25点.(完)

--编译 张若琪;审校 蔡美珍

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