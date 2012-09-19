〔东京美债〕10年期公债价格上扬,在沉重卖压后稍事喘息

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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路透新加坡9月19日电---美国10年期政府公债价格周三上涨,自近日卖压中回升.美国联邦储备理事会(美联储,FED)新货币刺激措施推高了通胀预期,带动投资人对风险资产的胃纳,引发美债卖压.
10年期美债价格上涨4/32,收益率(殖利率)US10YT=RR报约1.798%,较周二纽约尾盘下跌1个基点,且低于周五触及的四个月高位约1.89%.
10年期美债在周五大规模卖压后重新站稳脚步.美联储上周四表示,将每个月向美国经济挹注400亿美元资金,直到就业市场呈现持续回温.
东京法银巴黎证券的利率策略师Tomohisa Fujiki表示,由于美联储采取积极刺激措施,10年期美债未来数个月可能进一步下滑.
"先前我们预期10年期券收益率年底将来到1.35%,但我们现在预期是2%,"他说.
Fujiki表示,投资人现在将焦点转向美国经济指标,如就业数据等,以判断美联储措施带来的影响,而欧元区债务危机的相关发展也会受到关注.(完)
--编译 王冠中;审校 张明钧
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
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伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。