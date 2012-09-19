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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 11:38 BJT

〔东京美债〕10年期公债价格上扬,在沉重卖压后稍事喘息

路透新加坡9月19日电---美国10年期政府公债价格周三上涨,自近日卖压中回升.美国联邦储备理事会(美联储,FED)新货币刺激措施推高了通胀预期,带动投资人对风险资产的胃纳,引发美债卖压.

10年期美债价格上涨4/32,收益率(殖利率)US10YT=RR报约1.798%,较周二纽约尾盘下跌1个基点,且低于周五触及的四个月高位约1.89%.

10年期美债在周五大规模卖压后重新站稳脚步.美联储上周四表示,将每个月向美国经济挹注400亿美元资金,直到就业市场呈现持续回温.

东京法银巴黎证券的利率策略师Tomohisa Fujiki表示,由于美联储采取积极刺激措施,10年期美债未来数个月可能进一步下滑.

"先前我们预期10年期券收益率年底将来到1.35%,但我们现在预期是2%,"他说.

Fujiki表示,投资人现在将焦点转向美国经济指标,如就业数据等,以判断美联储措施带来的影响,而欧元区债务危机的相关发展也会受到关注.(完)

--编译 王冠中;审校 张明钧

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