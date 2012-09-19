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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 11:42 BJT

《全球市场》亚洲股市走势承压,忧心全球经济及西班牙问题

* MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指承压,日股上涨0.2%

* 美元/日圆小跌,欧元/美元持稳

* 日本央行将结束政策会议,是否祭出宽松措施仍不明朗

* 期铜、现货金、布兰特原油期货下跌

路透东京9月19日电---亚洲股市周三走势承压,美国联邦储备理事会(FED,美联储)刺激措施的强力提振效应退潮,市场忧心西班牙财政压力及企业获利恶化问题.

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