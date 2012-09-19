〔全球钢铁〕必和必拓认为中国钢铁供需严重失衡情况不会重现

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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路透坎培拉9月19日电---全球最大矿商必和必拓(BHP.AX)表示,预期中国钢铁供应和需求间严重失衡的情况不会重演.去年供需失衡将铁矿石价格推至纪录高点.
必和必拓的铝、镍和企业发展主管Alberto Calderon周三在坎培拉举行的澳洲资源会议上表示,对铁矿石的需求可能以较先前缓慢的速度增长.
"我们认为那种供应和需求间严重失衡的状况不会再次出现.但眼前还会有许多年的好时光."
"钢铁需求的增长将放缓.生产商普遍将更能满足这方面的供应,"Calderon称.
"这并非意味着荣景已经结束,但确实意味着,若预期价格会持续增长或甚至维持在非常高的水准...是把自己置于不利之地."
Calderon称,铜的基本面看来较能维持.
"长期价格将维持在足以刺激投资于新供应的水准."(完)
--编译 王冠中;审校 石冠兰/徐文焰
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。