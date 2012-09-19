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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 12:46 BJT

《汇市简讯》日本央行宣布决策后美元/非日圆亚币处于低位

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* 日本央行公布进一步放松货币政策之后,美元兑日圆以外亚洲货币处于低位

* 日经上涨1.6%,MSCI明晟亚太地区除日本以外指数上升0.65%.标普500期货涨0.4%.

* 美元/韩元跌至盘中新低1116.1,美元/坡元下跌至1.2240

* 海外市场可能尚未消化日本央行放宽政策的消息

* 股市上涨料将在今晚带动风险交易. (完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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