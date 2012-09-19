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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 13:33 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货升至112美元上方,受日本放松政策激励

路透新加坡9月19日电---布兰特原油期货周三升至每桶112美元上方,稍早日本央行宣布将扩大购买资产,以刺激日本经济.

在全球经济放缓之际,日本决定放松货币政策的动作,协助油价扳回盘初跌幅.由于忧心需求,加上沙特增产以压低油价的迹象,令油价盘初走软.

"这对日本经济有利,油价走势是对日本央行的宣布作出反应,"Newedge Japan大宗商品业务主管Ken Hasegawa称.

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