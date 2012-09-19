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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 13:46 BJT

〔台湾股市〕收高47.65点,受玻璃陶瓷类股及运输类股涨势提振

路透台北9月19日电---台湾股市周三收高0.62%,受玻璃陶瓷类股.TGLI及运输类股.TTPI涨势提振,两大类股指数分别上涨2.28%及2.12%.

加权股价指数.TWII开平,终场收高47.65点报7,781.91点.

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