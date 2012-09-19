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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 14:13 BJT

〔台湾人事〕陆委会主委赖幸媛转任WTO大使,王郁琦接任--消息人士

路透台北9月19日电---二位府院消息人士周三表示,台湾陆委会主委赖幸媛转任WTO(世界贸易组织)大使,由国安会谘询委员王郁琦接任.

一位消息人士表示,"(赖转任WTO大使)是基于将把两岸关系改善的基础扩展到国际上."

台湾政坛因台湾经济近来陷入困境而出现内阁改组声音,本周二立法院开议后,反对党并提出对行政院长的不信任案,该案定于本周六投票表决.但因反对党席位未过半,一般预料将不会通过.但已出现再度内阁改组的杂音.(完)

--记者 林妙容; 撰写 高洁如; 审校 张喜良

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