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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 14:13 BJT

〔日本股市〕上涨1.2%至四个月收盘高位,受日本央行宽松政策激励

路透东京9月19日电---日本股市日经指数周三触及四个月收盘高点,稍早日本央行宣布放宽货币政策以提振经济.出口导向的日本经济正受到全球需求低迷冲击,也受到与中国的领土争议影响.

日经指数.N225收高1.2%至9,232.21点,为5月初以来最高收位,东证股价指数.TOPX升0.9%至764.80点.(完)

--编译 王冠中;审校 隋芬

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