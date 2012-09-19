《综述》台湾两岸人事异动出乎外界意料,下阶段财经官员调换更为关键

* 两岸人事首批异动

* 财经官员调整可能性大

* 两岸经贸仍将缓步前进

* 经济疲弱短期仍难扭转

路透台北9月19日电---台湾负责两岸谈判的主要官方及准官方机构--陆委会及海基会最高层均于周三意外确定换将,惟分析师认为对两岸经贸影响将有限;但下阶段可能的财经阁员调整,则直接影响政府未来的经济成长路线,值得密切关注.

总统府官员周三证实,原陆委会主委赖幸媛将转任驻WTO(世界贸易组织)大使,遗缺由国安会谘询委员王郁琦接任.而海基会董事长江丙坤同日也以年事已高为由,辞去职务,继任人选尚未宣布.[ID:nST0554753]

此举令外界有些意外,因总统马英九连任四个多月后,内阁拼经济成效受到批评,引发反对党在立法院提出不信任案.但府院调动的首批首长,却是马英九第一任内得分多于批评的两岸事务官员.而接下来财经官员是否调换,则尚在未定之天.

"现在大家最在意的是经济成长,财经首长如果都没有异动的话,改组一定是失败的."中央大学经济所教授邱俊荣说.

邱俊荣认为,接任陆委会主委的王郁琦没有两岸经贸的背景,但却是马英九的核心人马,显示马团队仍高度重视两岸关系,且两岸经贸谈判进入轨道已久,因此仍将缓步前进,影响相对财经官员的调动而言仍较小.

海基会董事长江丙坤也在记者会上称,尽管两岸经济协议(ECFA)服务贸易签署预计于年底前签署,但当前他的去职并不影响谈判进程.

两岸经贸在国民党重返执政后,经过四年多已签署了18项协议.此前两岸货币清算机制建立后,金融业正待后续业务开放的落实,而ECFA的货品贸易谈判台湾也希望明年底前可以完成.

**财经官员换将压力大**

两岸人事之外,反对党本周二在立法院新会期开议之后,即提出对阁揆的不信任案,该案并将于周六表决.尽管反对党席次未能过半,不信任案过关的可能性低,但内阁出现拼经济不力的信任危机,已是事实.

"台湾的问题很多,竞争力也不是财政洒下去就可以起来,不管换不换人,最重要的是决策方向要对."元富投顾分析师许芷雁说.

许芷雁认为,台湾举债上限不调整,不足以支撑扩张性财政,而台湾竞争力改善也非一朝一夕,短期要扭转疲弱经济,靠着人事替换几乎是不可能的事.

但邱俊荣认为,目前的财经阁员路线不一致,例如政务委员管中闵与劳委会主委王如玄对基本工资调整与否不同调,已出现协调性问题,也代表政府的经济成长路线未能定调,财经内阁的重整势在必行.

受到全球景气不振影响,台湾主计总处已八度下修台湾全年经济成长率预估至1.66%,且台湾出口已连续六个月出现衰退,经济前景不明.(完)