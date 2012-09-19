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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 14:18 BJT

〔韩国股市〕收盘小涨,日本央行宽松政策带动外资买超

路透首尔9月19日电---韩国股市周三小幅上涨,受到日本央行宽松政策提振,该消息协助带动外资买超.

然而,本地汽车类股下跌,因日本央行扩大资产买进计划料将削弱日圆,使日本竞争对手受益.现代汽车(005380.KS)收低2.2%,起亚汽车(000270.KS)跌3%.

综合股价指数.KS11升0.15%至2,007.87点.(完)

--编译 王冠中;审校 王洋

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