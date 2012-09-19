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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 15:09 BJT

〔台湾债市〕101/9发行前交易殖利率收低,因标售利率低于预期

路透台北9月19日电---台湾10年新券101/9发行前交易殖利率周三收低.因中午的标售利率结果低于预期,惟股市的持续上扬压抑多头气氛,令殖利率跌幅略有收敛.

交易商认为,101/9的标售结果显示,纵然面临美国第三轮量化宽松政策(QE3)对国际债市的不利影响,但国内银行资金过多且无处可去的现实,让标售结果看不出QE3造成的负面效应.由于银行得标比重高达61%,在筹码集中度偏高情形下,预料101/9的交易热度将进一步冷却,难脱狭幅盘整格局.

"邮局应该是用抢的吧,没想到会下重手."一大型民营银行交易员表示.

另一大型证券商交易员也称,由于邮局下半年以来的买券动作不明显,趁这次标售补券可以理解.

央行今日中午进行101/9的标售,得标利率为1.187%,低于市场预期,创下该年期券标售以来的历史新低纪录.各行业的得标比重方面,银行得标比重61.0%、证券业33.86%、保险业3.43%、票券业1.71%.[ID:nST0554469]

台湾加权股价指数.TWII周三收高0.62%,报7,781.91点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -0.98 1.1907 1.1851-1.2020 176.0

5 101/6 A01106=TWO 0.00 0.9000 0.9000-0.9055 4.0

在101/9标售后,交易商转而关注明日将举行的央行第三季理监事会议.虽然一般预料不会动到基准利率,但也有交易员不敢掉以轻心.

"你觉得总裁会照着行政院长的指示做吗?"一银行交易员说.

另一外商银行交易员则指出,有听闻市场揣测,央行会不会下调三种天期存单的利率.不过根据历史经验,央行极少有类似的调整方式.

行政院长陈冲日前在一场记者会中表示,"台湾无法像其他国家一样用降税、降息手段来刺激经济,而是从GDP的构成元素着手."[ID:nST0550419]

台湾央行将在明日下午举行第三季全体理监事会议,根据路透访查16家金融机构,全数都预估维持重贴现率在1.875%不变,重贴现率维持在三年多高位.这也料会是央行第五度维持利率不动.[ID:nST553659]

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 1.6000

10 101/5 A01105=TWO 1.1930

5 101/6 A01106=TWO 0.9000

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

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