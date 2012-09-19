〔台湾债市〕101/9发行前交易殖利率收低,因标售利率低于预期

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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路透台北9月19日电---台湾10年新券101/9发行前交易殖利率周三收低.因中午的标售利率结果低于预期,惟股市的持续上扬压抑多头气氛,令殖利率跌幅略有收敛.
交易商认为,101/9的标售结果显示,纵然面临美国第三轮量化宽松政策(QE3)对国际债市的不利影响,但国内银行资金过多且无处可去的现实,让标售结果看不出QE3造成的负面效应.由于银行得标比重高达61%,在筹码集中度偏高情形下,预料101/9的交易热度将进一步冷却,难脱狭幅盘整格局.
"邮局应该是用抢的吧,没想到会下重手."一大型民营银行交易员表示.
另一大型证券商交易员也称,由于邮局下半年以来的买券动作不明显,趁这次标售补券可以理解.
央行今日中午进行101/9的标售,得标利率为1.187%,低于市场预期,创下该年期券标售以来的历史新低纪录.各行业的得标比重方面,银行得标比重61.0%、证券业33.86%、保险业3.43%、票券业1.71%.[ID:nST0554469]
台湾加权股价指数.TWII周三收高0.62%,报7,781.91点.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
10 101/9 A01109=TWO -0.98 1.1907 1.1851-1.2020 176.0
5 101/6 A01106=TWO 0.00 0.9000 0.9000-0.9055 4.0
在101/9标售后,交易商转而关注明日将举行的央行第三季理监事会议.虽然一般预料不会动到基准利率,但也有交易员不敢掉以轻心.
"你觉得总裁会照着行政院长的指示做吗?"一银行交易员说.
另一外商银行交易员则指出,有听闻市场揣测,央行会不会下调三种天期存单的利率.不过根据历史经验,央行极少有类似的调整方式.
行政院长陈冲日前在一场记者会中表示,"台湾无法像其他国家一样用降税、降息手段来刺激经济,而是从GDP的构成元素着手."[ID:nST0550419]
台湾央行将在明日下午举行第三季全体理监事会议,根据路透访查16家金融机构,全数都预估维持重贴现率在1.875%不变,重贴现率维持在三年多高位.这也料会是央行第五度维持利率不动.[ID:nST553659]
年期 期别 收盘价
30 101/8 A01108=TWO 没有成交
20 101/7 A01107=TWO 1.6000
10 101/5 A01105=TWO 1.1930
5 101/6 A01106=TWO 0.9000
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。