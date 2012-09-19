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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 14:30 BJT

《汇市简讯》美元/坡元在1.2230附近获得支撑

0623GMT

* 美元/坡元承压走低,稍早日本央行宣布宽松政策

* 来自本地及美系投资人的买盘,在1.2230附近提供支撑

* 交易商预期美元/坡元守在1.2225-1.2265,维持到伦敦时段

* 美元/坡元最新报1.2231-1.2235,交投区间在1.2228-1.2265.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王洋

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