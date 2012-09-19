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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 14:35 BJT

〔金属期市〕期铜小升,日本央行宽松政策激励涨势

路透新加坡9月19日电---期铜周三微幅上扬,稍早日本央行跟进美国联邦储备理事会(FED,美联储)的脚步,宣布宽松货币政策,但期铜涨势料持续不久,因交易商指称,期铜价格仍接近四个半月高位,来自中国的买兴减弱.

日本央行扩大资产购买规模,扩增幅度为往常的两倍,因全球需求放缓,加上中日关系紧张,已损及日本经济短期内复苏的前景.

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