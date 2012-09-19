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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 15:13 BJT

〔台湾人事〕两岸谈判事务主帅异动,攸关两岸未来发展(更新版)

(新增更多内容及背景)

* 陆委会主委赖幸媛转任WTO大使

* 海基会董事长江丙坤请辞

* 两岸后续谈判事宜不受影响

路透台北9月19日电---台湾负责两岸事务协商的官方和半官方机构--陆委会和海基会高层周三传出人事异动.两位府院消息人士表示,陆委会主委赖幸媛转任世界贸易组织(WTO)大使,由国安会谘询委员王郁琦接任.海基会董事长江丙坤则表示已辞去董事长一职.

上述两项人事异动将待总统府正式对外发布.

江丙坤在稍早举行的记者会中表示,两岸所有协商事务已按步就班的进行,后续事宜皆由主管机关安排,他的辞职不会对两岸后续的谈判事务--尤其是年底预定的ECFA(两岸经济合作协议)贸易服务谈判事务有所影响.此外,他也一并辞去了国民党副主席的职务.

江丙坤在担任海基会董事长任内已完成两岸间八次"江陈会"、完成18项协议.

"家人等待我回去...希望多点时间陪伴他们,"江丙坤说.79岁的江丙坤表示,目前辞呈已由陆委会代呈马总统,此事已成定局.而海基会亦将于27日召开董事会讨论此案.

除此之外,海基会副董事长高孔廉也一并向董事会提出辞呈.江丙坤对此表示,希望高可以留下继续服务.

目前ECFA后续协议包括服务贸易、争端解决及货品贸易等三个协议.由于货品贸易的谈判困难度较高,因此服务贸易及争端解决原本预计可望优先纳入下次两岸的"江陈会"签署.但随着江丙坤的去职将使江陈会成为绝响.

台湾政坛因台湾经济近来陷入困境而出现内阁改组声音,本周二立法院开议后,反对党并提出对行政院长的不信任案,该案定于本周六投票表决.但因反对党席位未过半,一般预料将不会通过.但已出现再度内阁改组的杂音.

马英九总统日前曾对立法委员表示将在"适当时机"调整内阁人事. (完)

--记者 林妙容/高洁如;审校 杨淑祯

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