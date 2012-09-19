〔台湾人事〕两岸谈判事务主帅异动,攸关两岸未来发展(更新版)

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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* 陆委会主委赖幸媛转任WTO大使
* 海基会董事长江丙坤请辞
* 两岸后续谈判事宜不受影响
路透台北9月19日电---台湾负责两岸事务协商的官方和半官方机构--陆委会和海基会高层周三传出人事异动.两位府院消息人士表示,陆委会主委赖幸媛转任世界贸易组织(WTO)大使,由国安会谘询委员王郁琦接任.海基会董事长江丙坤则表示已辞去董事长一职.
上述两项人事异动将待总统府正式对外发布.
江丙坤在稍早举行的记者会中表示,两岸所有协商事务已按步就班的进行,后续事宜皆由主管机关安排,他的辞职不会对两岸后续的谈判事务--尤其是年底预定的ECFA(两岸经济合作协议)贸易服务谈判事务有所影响.此外,他也一并辞去了国民党副主席的职务.
江丙坤在担任海基会董事长任内已完成两岸间八次"江陈会"、完成18项协议.
"家人等待我回去...希望多点时间陪伴他们,"江丙坤说.79岁的江丙坤表示,目前辞呈已由陆委会代呈马总统,此事已成定局.而海基会亦将于27日召开董事会讨论此案.
除此之外,海基会副董事长高孔廉也一并向董事会提出辞呈.江丙坤对此表示,希望高可以留下继续服务.
目前ECFA后续协议包括服务贸易、争端解决及货品贸易等三个协议.由于货品贸易的谈判困难度较高,因此服务贸易及争端解决原本预计可望优先纳入下次两岸的"江陈会"签署.但随着江丙坤的去职将使江陈会成为绝响.
台湾政坛因台湾经济近来陷入困境而出现内阁改组声音,本周二立法院开议后,反对党并提出对行政院长的不信任案,该案定于本周六投票表决.但因反对党席位未过半,一般预料将不会通过.但已出现再度内阁改组的杂音.
马英九总统日前曾对立法委员表示将在"适当时机"调整内阁人事. (完)
--记者 林妙容/高洁如;审校 杨淑祯
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。