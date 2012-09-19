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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 14:48 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元处于守势,1.2590下方有停止单

0638GMT * 澳元/新西兰元仍处于守势,日本央行宣部政策决议后,新西兰元/日圆大涨,出现新的日方买盘 * 关注0.8360上方的新西兰元/美元上档停止单,澳元/新西兰元在1.2590下方也有停止单.(完) --编译 张若琪;审校 丁琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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