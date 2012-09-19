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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 15:05 BJT

《汇市简讯》美元/日圆及主要货币兑日圆在日央行公布决议后大涨

0639GMT * 在日本央行决议前,美元/日圆在78.83-78.59,受东京定盘卖压及仓位调整影响 * 盘初主要货币兑日圆交叉盘亦疲软,但有些逢低承接买盘,美元/日圆买气自78.50起浮现 * 日央行公布决议后,所有主要货币兑日圆皆大涨,日本方面全面抛售日圆 * 美元/日圆在79.00之前有卖压,但获得吸纳,触发79.00上方的停止单,79.25上方则有更多停止单 * 澳元/日圆在82.50上方的停止单遭触发,在82.95-83.10有更大规模停止单 * 日本人士再次认为日圆是比美元更好的融资货币(完) --编译 张明钧;审校 蔡美珍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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