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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 14:58 BJT

《汇市简讯》欧元/美元波动率变化不大,澳元/美元波动率下滑

0642GMT * 若日央行决议过后的现汇涨势降温,美元/日圆的波动率应该会开始下滑 * 近几个交易日欧元/美元波动率变化不大 * 在澳元回升至1.0500美元之际,澳元/美元波动率下滑 * 欧元/瑞郎波动率与现汇同步脱离高点 (完) --编译 张明钧;审校 艾茂林 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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