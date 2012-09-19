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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 15:12 BJT

〔表格〕台股外资及陆资买超71.55亿台币,连九日买超

路透台北9月19日电---台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股买超71.55亿台币,为连续第九日买超,累积买超金额486.29亿;上日为买超24.9亿.

三大法人今日合计买超75.38亿台币,上交易日修正后为买超29.17亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

9/19 +71.55 +10.61 -6.77 +75.38

9/18 +24.90 +8.89r -4.61r +29.17r

9/17 +27.90r -3.34r +4.44r +29.00r

9/14 +157.66 +25.58r +6.93r +190.17r

9/13 +50.76 +4.10 +4.25r +59.11r

9/12 +29.80 +15.04r +7.08r +51.92r

9/11 +5.75r -1.32 +0.28r +4.70r

9/10 +32.46r +6.29 +6.97r +45.72r

9/ 7 +85.51 +11.00 +5.10r +101.60r

9/ 6 -37.50 -8.51 -7.00r -53.01r

9/ 5 -89.79r +1.55r -7.00r -95.24r

9/ 4 -12.78 +1.51r -1.20r -12.47r

9/ 3 -4.36r +9.51r +5.89r +11.05r

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本月累计 +341.86 +80.90 +14.36 +437.11

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

8月 +920.97r -8.90r +54.84r +966.91r

7月 -470.26r +35.58r +94.04r -340.64r

6月 -262.16 +41.68r +26.93r -193.54r

5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r

4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r

3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r

2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r

1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)

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--记者 董永年; 审校 张喜良

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