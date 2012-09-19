〔表格〕台股外资及陆资买超71.55亿台币,连九日买超

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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路透台北9月19日电---台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股买超71.55亿台币,为连续第九日买超,累积买超金额486.29亿;上日为买超24.9亿.
三大法人今日合计买超75.38亿台币,上交易日修正后为买超29.17亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
9/19 +71.55 +10.61 -6.77 +75.38
9/18 +24.90 +8.89r -4.61r +29.17r
9/17 +27.90r -3.34r +4.44r +29.00r
9/14 +157.66 +25.58r +6.93r +190.17r
9/13 +50.76 +4.10 +4.25r +59.11r
9/12 +29.80 +15.04r +7.08r +51.92r
9/11 +5.75r -1.32 +0.28r +4.70r
9/10 +32.46r +6.29 +6.97r +45.72r
9/ 7 +85.51 +11.00 +5.10r +101.60r
9/ 6 -37.50 -8.51 -7.00r -53.01r
9/ 5 -89.79r +1.55r -7.00r -95.24r
9/ 4 -12.78 +1.51r -1.20r -12.47r
9/ 3 -4.36r +9.51r +5.89r +11.05r
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本月累计 +341.86 +80.90 +14.36 +437.11
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
8月 +920.97r -8.90r +54.84r +966.91r
7月 -470.26r +35.58r +94.04r -340.64r
6月 -262.16 +41.68r +26.93r -193.54r
5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r
4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 董永年; 审校 张喜良
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。