版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 15:30 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元触及10个月高点,受日本央行宽松政策提振

路透首尔9月19日电---韩国韩元兑美元KRW=周三攀升至10个月来最高国内收盘水准,受日本央行扩大资产买进计划所激励.

韩元兑美元KRW=KFTC收报1,114.8韩元,为11月14日收在1,110.7韩元以来的本地市场最高收位,周二时收盘报1,118.3.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐