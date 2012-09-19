版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 15:49 BJT

《汇市简讯》美元/加元恐进一步跌至0.9700,因市场冒险气氛升温

0732GMT

* 加元因日本央行宽松决议后的承担风险意愿抬头而受益.美国股市标普指数期货上涨5.5点

* 加元/日圆触及81.40的四个月高点.西德克萨斯中质油(WTI)报每桶95.95美元,上涨0.7%

* WTI原油价格上周五在100美元上方交投,当时美元/加元跌至0.9633

* 0.9700/10处有买单,0.9760/65(周一/周二高点)为阻力.(完)

--编译 王冠中;审校 于春红

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐