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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 15:55 BJT

《汇市简讯》英镑可能有上探1.6300美元的空间

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* 传闻在1.6275美元处挂有卖单,限制了英镑走势,此前有美国帐户买进

* 若英国央行会议记录不如预期般立场温和,英镑有上探1.6300美元的空间

* 温和派人士持续倡议英国央行在11月扩大量化宽松

* 停止单据称挂在1.6304美元(4月30日触及的2012年高点)上方

* 英国央行总裁金恩明日将接受Channel 4访问.(完)

--编译 王冠中;审校 于春红

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