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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 16:05 BJT

〔路透基点〕河南豫光取得5亿元人民币10年期贷款

路透香港9月19日电---汤森路透旗下基点报导,根据公司声明,深圳挂牌的河南豫光金铅股份有限公司,已为冶金炉渣处理技术升级项目筹得5亿元人民币10年期贷款.

该公司称,中国国家开发银行和中信银行深圳分行加入联贷.贷款案已于9月10日签约.

目前未能联系到两放款银行.(完)

--编译 王冠中;审校 于春红

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