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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 16:09 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆获得小时图上云区支撑,英国方面扩大抛售欧元

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* 欧元/日圆在小时图上获得云区顶部103.10的支撑

* 英国中长期投资基金持续抛售,与欧元/美元买家对作

* 传言半官方投资人在79.25-30卖出

* 预料上方有非常大规模的系统性停止单.在白川方明谈话过后日圆走软

* 意大利/西班牙10年期公债收益率(殖利率)利差进一步收窄8/10个基点 (完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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