〔台湾央行〕正与中国人行协商人民币换汇限额,希望不低于2万元

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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路透台北9月19日电---台湾央行一位官员周三表示,目前台湾央行正与中国人民银行协商未来本地金融业务分行开放人民币存款之后,每日每户的人民币换汇限额,希望不低于2万元人民币.
台湾央行行务委员宋秋来于一场研讨会上做此表示.
今年8月31日两岸货币主管机关已签订"海峡两岸货币清算合作备忘录",并经行政院核定.根据台湾当前法规,两岸签订双边货币清算协定或建立双边货币清算机制后,人民币在台湾的管理可视为一般外币准用管理外汇条例有关之规定.只要双方央行安排妥适,台湾的银行即可承作一般的人民币业务.
目前香港仍维持向本地居民每日兑换2万元人民币的额度,先前中国人行副行长胡晓炼曾表示,目前限额可满足需要,暂没有考虑需提高.[ID:nSH0109301]
此外,香港本地认可机构8月1日起,可向非香港居民个人客户提供人民币服务,且不受每日2万元人民币兑换额度限制,但上述人民币头寸不可与人民币清算行平盘. [ID:nST0532579]
--记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 张喜良
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。