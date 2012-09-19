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货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 16:59 BJT

〔台湾央行〕正与中国人行协商人民币换汇限额,希望不低于2万元

路透台北9月19日电---台湾央行一位官员周三表示,目前台湾央行正与中国人民银行协商未来本地金融业务分行开放人民币存款之后,每日每户的人民币换汇限额,希望不低于2万元人民币.

台湾央行行务委员宋秋来于一场研讨会上做此表示.

今年8月31日两岸货币主管机关已签订"海峡两岸货币清算合作备忘录",并经行政院核定.根据台湾当前法规,两岸签订双边货币清算协定或建立双边货币清算机制后,人民币在台湾的管理可视为一般外币准用管理外汇条例有关之规定.只要双方央行安排妥适,台湾的银行即可承作一般的人民币业务.

目前香港仍维持向本地居民每日兑换2万元人民币的额度,先前中国人行副行长胡晓炼曾表示,目前限额可满足需要,暂没有考虑需提高.[ID:nSH0109301]

此外,香港本地认可机构8月1日起,可向非香港居民个人客户提供人民币服务,且不受每日2万元人民币兑换额度限制,但上述人民币头寸不可与人民币清算行平盘. [ID:nST0532579]

--记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 张喜良

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