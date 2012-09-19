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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 16:42 BJT

《汇市简讯》中国有抛售日本债券的理由吗?

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* 英国每日电讯报:北京当局暗示对日本发动债市攻击

* 藉此加剧融资危机,并让日本臣服

* 直到东京当局扭转其国有化争议小岛的举措为止

* 中国为日本最大债权人,持有2,300亿美元的日债

* 问题:这不就会削弱日圆、从而有利于日本出口商?

* 每日电讯报报导原文链结:(link.reuters.com/kuj72t)

(完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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