〔路透基点〕台湾昱晶能源40亿台币等值贷款案已签约

路透香港9月19日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,台湾昱晶能源的等值40亿台币(1.36亿美元)双币贷款案昨日签约.该贷款案在5月启动时原本目标为等值50亿台币.

该贷款案由第一银行牵头,包含25.2亿台币有担保定期贷款的A部分和等值14.8亿台币无担保循环信用的B部分.B部分可以台币和美元提取.A部分以工厂和机械设备作担保.先前的报导称,A部分为30亿台币,B部分为等值20亿台币.

牵头行兼代理行第一银行在A部分承贷7.20亿台币,B部分承贷4.80亿台币.协办行合作金库A部分承贷3亿台币,B部分2亿台币.中国信托商业银行、安泰商业银行、土地银行、上海商业储蓄银行、和台中商业银行均在A部分承贷1.80亿台币,B部分承贷1.20亿台币,并担任协办行.另一家协办行台湾农业金库承贷A部分3亿台币.

彰化银行和兆丰国际商业银行担任经理行,各自在A部分承贷1.20亿台币,B部分承贷8,000万台币.华南商业银行亦担任经理行,在A部分承贷6,000万台币,B部分承贷4,000万台币.

一如先前报导,A部分利率为较次级市场商业本票利率加码105个基点,B部分的台币贷款利率为较次级市场商业本票利率加码110个基点,美元贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点.两部分的台币贷款税后利率底限为2%;美元贷款部分,若台北美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过30个基点,借款人将支付额外的利率.

利率将根据借款人的税前净利润率和债务率作调整,细节如下:

若借款人税前净利润率为0-2.49%,债务率为80%或以下,则贷款利率和利率下限均减少5个基点.

若借款人税前净利润率为2.5-4.99%,债务率为80%或以下,则贷款利率和利率下限均减少10个基点.

若借款人税前净利润率为5%或更高,债务率为80%或以下,则贷款利率和利率下限均减少20个基点.

若A部分提取不到80%或B部分提取不到70%,将有一笔10个基点的承诺费.

银行受邀以两个层级参贷:

银行承贷5亿台币或以上,可取得12个基点的先付费用,以及共同主办行的头衔.

银行承贷3-4.99亿台币,取得7个基点的先付费用,以及协办行的头衔.

A部分有两年期的宽限期,其后分13季不等额偿还,第1-12季各7.5%,第13季10%,平均年限3.54年.

B部分从第36个月起分五次,每半年一次等额缩减额度.

财务约束性条款包括:流动比率最低1倍,债务比率最高1.2倍,利息覆盖比率2012年最低2倍而2013年起最低4倍,有形资产净值最低120亿台币.

资金将用于购买原物料,以及为2007年7月取得的45亿台币五年期贷款、2008年6月签约的48.5亿台币五年期贷款和2009年8月取得的6亿台币三年期循环信用进行再融资.

Baker & McKenzie为放款银行的法律顾问.(完)