〔路透基点〕台湾昱晶能源40亿台币等值贷款案已签约

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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路透香港9月19日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,台湾昱晶能源的等值40亿台币(1.36亿美元)双币贷款案昨日签约.该贷款案在5月启动时原本目标为等值50亿台币.
该贷款案由第一银行牵头,包含25.2亿台币有担保定期贷款的A部分和等值14.8亿台币无担保循环信用的B部分.B部分可以台币和美元提取.A部分以工厂和机械设备作担保.先前的报导称,A部分为30亿台币,B部分为等值20亿台币.
牵头行兼代理行第一银行在A部分承贷7.20亿台币,B部分承贷4.80亿台币.协办行合作金库A部分承贷3亿台币,B部分2亿台币.中国信托商业银行、安泰商业银行、土地银行、上海商业储蓄银行、和台中商业银行均在A部分承贷1.80亿台币,B部分承贷1.20亿台币,并担任协办行.另一家协办行台湾农业金库承贷A部分3亿台币.
彰化银行和兆丰国际商业银行担任经理行,各自在A部分承贷1.20亿台币,B部分承贷8,000万台币.华南商业银行亦担任经理行,在A部分承贷6,000万台币,B部分承贷4,000万台币.
一如先前报导,A部分利率为较次级市场商业本票利率加码105个基点,B部分的台币贷款利率为较次级市场商业本票利率加码110个基点,美元贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点.两部分的台币贷款税后利率底限为2%;美元贷款部分,若台北美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过30个基点,借款人将支付额外的利率.
利率将根据借款人的税前净利润率和债务率作调整,细节如下:
若借款人税前净利润率为0-2.49%,债务率为80%或以下,则贷款利率和利率下限均减少5个基点.
若借款人税前净利润率为2.5-4.99%,债务率为80%或以下,则贷款利率和利率下限均减少10个基点.
若借款人税前净利润率为5%或更高,债务率为80%或以下,则贷款利率和利率下限均减少20个基点.
若A部分提取不到80%或B部分提取不到70%,将有一笔10个基点的承诺费.
银行受邀以两个层级参贷:
银行承贷5亿台币或以上,可取得12个基点的先付费用,以及共同主办行的头衔.
银行承贷3-4.99亿台币,取得7个基点的先付费用,以及协办行的头衔.
A部分有两年期的宽限期,其后分13季不等额偿还,第1-12季各7.5%,第13季10%,平均年限3.54年.
B部分从第36个月起分五次,每半年一次等额缩减额度.
财务约束性条款包括:流动比率最低1倍,债务比率最高1.2倍,利息覆盖比率2012年最低2倍而2013年起最低4倍,有形资产净值最低120亿台币.
资金将用于购买原物料,以及为2007年7月取得的45亿台币五年期贷款、2008年6月签约的48.5亿台币五年期贷款和2009年8月取得的6亿台币三年期循环信用进行再融资.
Baker & McKenzie为放款银行的法律顾问.(完)
--编译 王冠中;审校 程琳
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。