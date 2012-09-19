版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 17:16 BJT

《汇市简讯》欧元感受到由交叉盘主导的抛压

0901GMT

* 欧元/美元受到短线资金抛售,此前英国账户的沉重抛压使其失守1.3080

* 据传在1.3000-30之间有不少买盘

* 欧元空头认为欧元兑其他货币下跌为本波抛盘的刺激因素

* 怀疑者认为抛盘只是消除欧洲央行/美联储公布政策后涨过头的部分

* 1.3000为市场心理关卡,在那下方及1.2980下方有停止单.(完)

--编译 张明钧;审校 丁琦

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐