《台湾债市专栏》QE3虽令债市短线偏空,惟经济问题未解令中多格局不变

(本文作者为路透中文特约撰稿人,以下内容仅代表本人观点)

* OMT仅给予问题国家时间,根本问题依旧未解

* QE3效用钝化,经济仍难大幅改善

* 台湾经济问题难解,债市中期仍偏多

撰稿人 瞿玉娟

本月份国际债市热闹异常，先是ECB宣布将无限量购买问题国家公债，此举可望有效压低西班牙、义大利等国家公债殖利率，且因ECB宣称购买金额无上限的决定，让市场对解决欧债危机更加乐观。接续欧洲央行购买公债的OMT(Outright Monetary Transaction)政策后，FED在会议中决定实施开放式的QE 3。如欧洲央行同样以不订上限及时间的计画购买Agency MBS（不动产抵押担保证券）。国际二大央行联手实施量化宽松政策，短线上造成国际债市殖利率大幅走扬，但笔者以为，中长期而言，仍须端视政策效果是否实际推升经济成长，否则债市殖利率弹升仍只是短线走势。

**OMT计划仅给予问题国家时间，根本问题依旧未解**

ECB一如大家所预期宣布将在次级市场以完全冲销方式，购买加入欧元区救助计画（如：欧洲金融稳定基金(EFSF)、欧洲稳定机制(ESM)）国家的主权公债，年期则以1～3年为主。ECB此举有两大方向，首先因此计画采完全冲销式，因此对ECB的货币供给不会增加，适度抑制市场对通膨的预期。再者，ECB以无限制金额的方式购入该国家的主权公债，可有效压抑问题国家的公债殖利率，将对西班牙、义大利等国家受惠最深。

笔者观察此计画的施行，虽然短期内可望有效压低西班牙、义大利等国家的公债殖利率，然而中长期而言，欧债问题仍存，根本危机依旧未解决。首先，ECB要求问题国家需为欧元区救助计画的参与国，也就是西班牙或义大利等国家若要接受纾困，则需先向EFSF或ESM申请纾困，然后才能获得ECB的奥援。但因纾困机制附带许多严苛的财政纪律，对问题国家而言等同交出财政主权，也是问题国家申请纾困时考虑甚多的地方。若西班牙或义大利未如市场预期提出申请，则OMT计画将无用武之地。

再者，由于问题国家经济下滑，以致市场对其偿债能力出现疑虑。而笔者观察在ECB宣布计画实施之后，欧元9/5于1欧元兑1.2601美元，隔日升值至1欧元兑1.2631美元，其后持续走升。笔者先前曾提过，问题国家因面临经济成长停滞，使其无法自行偿债，由国际收支帐来看，推动欧元贬值除有利其出口产业，亦有利其债务消退。但若欧元持续升值，对问题国家出口冲击更大，未来经济成长恐难乐观，自行偿债的任务更加困难。因此，可看到西班牙与义大利的10年期公债殖利率在计画公布之初，分别自6.03%及5.261%下跌至5.63%及5.058%，显示市场初期对此计画深具信心；但在一周过后，其公债殖利率又自低点回弹至5.813%和5.063%，显示此计画仍无法完全扫除市场疑虑。

由上所述，笔者认为OMT计画仅替西班牙、义大利等问题国家争取时间，但真正债务危机的问题却仍悬而未决。

**QE 3效用钝化，经济仍难大幅改善，美债依旧短空长多**

借镜日本经验，因应1990年代的经济崩溃，日本央行(Bank of Japan, BOJ)于1991年7月开始启动降息循环，并于1999年2月开始进入零利率政策时代。在利率降无可降的时期，日本经济仍无法改善，迫使BOJ于2001年3月率先全球推出史无前例的量化宽松政策(quantitative easing policy, QE)。量化宽松政策初期BOJ以买断票券及附买回型式等公开市场操作方式挹注市场流动性，此外，BOJ亦以每月4,000亿日圆额度买断政府公债，随后额度逐步放大，至2002年11月每月购买公债规模达1.2兆日圆。然而，日本持续的QE过后，释出货币反而进入较安全的固定收益市场，推升公债价格，使日本公债殖利率频创新低，但却未对实体经济面产生帮助，至2007年第三季再度转入负成长，进入凯恩斯所谓的流动性陷阱(Liquidity trap)，让QE效果逐步钝化。

因此，笔者认为美国的QE 3是否可就此协助经济大幅成长仍有疑虑。

由于QE所释出大量货币，令市场担忧造成未来通膨，使殖利率反向弹升。回顾过去美国两次的QE，在2008年11月因金融海啸造成美国经济大幅衰退，因此FED当初以1.25兆美元购入风暴核心的抵押贷款债券，3,000亿美元购入美国政府公债，及1,750亿美元的机构债券。FED企图以大量资金释出，压低长期市场利率，支援当初疲弱不振的房屋市场。在QE 1政策实施过后，随着经济复苏表现强劲，美债殖利率自约2.50%低档大幅弹升至约4.0%，弹幅约150 bp。然而，在QE 1结束之后，美国经济复苏脚步随即停滞不前，也让FED开始思考进行第二轮量化宽松。

QE 2政策开始于2010年11月，FED宣布以每个月750亿美元速度购入美国公债，总额6,000亿美元。在FED实施QE 2过后，美债殖利率亦自约2.40%低点弹升至约3.70%，整体弹幅约130 bp，已较QE 1收敛。而其后实施的OT 1及OT 2，美债殖利率更是反弹有限。笔者观察过去FED量化宽松政策宣布实施过后，美债殖利率弹升幅度逐渐缩小，由此推测，QE 3政策造成美债殖利率弹升的压力已较前几次来的轻微。

此外，观察过去FED实施量化宽松政策的时空背景，QE 1实施逢美国失业率高升逾9%的历史新高，加上CPI数据低于FED心目中的水准，也让FED亟欲施行量化宽松政策。而QE 2实施时点，虽失业率有改善但仍维持在8.5%至9%高位，同时通膨压力亦相对轻微。笔者认为，由2008年至今，FED相继实施QE 1、QE 2、OT 1及OT 2，然而对美国就业市场改善速度却仍无法大步迈开，乃至FED自身评估失业率恐在2014年始能下滑至7.0%水准，由此可见，即便QE 3的实施，对美国经济情况改善仍不容乐观。

**货币宽松环境、经济基本面不佳，中长线利多债市环境未变**

笔者认为，由前二段的分析，美欧央行虽大幅进行货币宽松，但因长线基本面未见改善，因此国际债市虽短线走空，但笔者认为中长期仍有多头可期。回到台湾部分，由近几个月出口数据不佳，甚至表现落后南韩、新加坡等其他国家，也证实国内经济下滑源自产业结构面临问题，基本面难有改善，势必让央行货币政策维持宽松态度。然而，由于今年面临房价高涨、通膨隐忧，因此央行难有降息救经济的空间。虽央行未见调整利率，但在国际大环境表现不佳，而国内面临经济下滑，笔者认为央行仍将续行实质宽松政策，以提振国内经济环境。

在国内资金仍将宽松，加上国际央行联手进行宽松政策，推升亚洲货币升值的戏码不变，资金外溢效果将使市场资金更加浮滥，台债殖利率上档仍有所支撑。

综上所述，笔者认为，虽然QE 3及OMT计画的实施让国际债市进入短线偏空格局，但因经济根本问题未解，推估中长线而言，台债仍将维持偏多格局不变。(完)

(本文作者为元富证券副总经理)