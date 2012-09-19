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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 17:21 BJT

《汇市简讯》澳元/美元距离1.0445不远,该价位有期权到期

0906GMT

* 今日纽约时段有1.0445的期权到期

* 今日也有1.0400/05及1.0475的期权到期

* 1.0475为亚洲尾盘/欧洲盘初日央行消息带动的高点

* 卖出停止单位于1.0400下方,周二低点为1.0410,亚洲低点为1.0418 (完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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