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亚洲 | 2012年 9月 19日 星期三 17:31 BJT

《汇市简讯》欧元跌势的背后原因可能是多国央行分散货币持仓

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* 据传荷兰方面卖盘是欧元/美元下跌原因

* 通常据信是欧洲各国央行冲销先前累积的欧元仓位

* 欧元兑主要货币的资金流动/跌势暗示分散货币持仓

* 先前各界怀疑受到央行青睐的货币如瑞典克朗、英镑、澳元及日圆兑欧元全面上涨

* 当冲人士了结空头舱位获利,部分人士在1.3025-30转为作多欧元/美元(完)

--编译 张明钧;审校 王洋

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