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债券 | 2012年 9月 19日 星期三 17:47 BJT

〔伦敦美债〕公债收益率跌势暂歇,因日本央行意外放宽货币政策

路透伦敦9月19日电---美国公债收益率(殖利率)跌势周三在欧洲市场放缓,稍早日本央行出乎市场意料宣布放宽货币政策后,刺激高风险资产买需升温,但美债收益率跌势可能仍有向下空间.

继数日前美国联邦储备理事会(FED,美联储)祭出第三轮量化宽松后,日本央行今日宣布将资本购买计划扩大10万亿(兆)日圆(1,270亿美元).更早之前,欧洲央行亦推出新购债计划,对抗欧债危机.

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