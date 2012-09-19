〔台湾货币市场〕短率平稳,央行利率决策会议前夕市况安静(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 市况平稳

* 央行会议前以静制动

* 短票市场引导资金跨月

记者 高洁如

路透台北9月19日电---台湾银行间短期利率周三大致平稳.央行明日召开第三季理监事会前夕,市况相当平静.目前各方几乎是相当"笃定"央行明天将不会有任何利率调整的动作.

"这几次会议大家都没怎么关心,主要是央行讲的内容都差不多,都没什么意外,"一位外商银行交易人士表示.

此外,她也认为,经济表现实在疲弱,央行没有升息空间;比较可能的情况倒是,在不降息的情况下,稍微调降三种天期存单的利率倒也有所讨论.不过由于并无前例,她认为这个机会也不大.

目前央行每天例行收受三种天期存单的利率各是:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

交易员认为,若只调降三种天期存单利率,银行或被迫将过剩游资进行放贷,且不会惊动一般民众,是央行"想降息但不能降"的情况下,比较可能的选项.

台湾央行周四(20日)将召开第三季全体理监事会议.由于通膨走高但经济弱,根据路透访查16家金融机构,全数预估央行利率决策因此进退两难,第三季全体理监事会议将维持重贴现率在1.875%的三年多高位.这也料会是央行第五度维持利率不动. [ID:nST0553659]

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.387%,上日在0.388%;区间落在0.295-0.50%,上日在0.295-0.55%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.57%,与上日相同.

**短票区间也同上日**

短票方面,票券商指出,短票量较提存期初有所增加,只不过部分银行月底不能买票、不能跨月的情况,让月底的气氛显得稍稍有些紧张.因此,目前朝向引导客户资金落点拉长的方向努力.

"像投信(买票)如果能跨月就跨月,利率高一点没关系,"一位票券商交易员说.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.82%;大致同上日.

台湾央行今日共发行3,365亿台币存单.若相较存单到期金额3,629亿,存单发行余额减264亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)567.5亿台币,本周余日存单到期情况是:周四436亿以及周五2,770亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周三超额准备为负71亿台币;累计超额准备为10亿台币,加计前期1%的超额准备为972亿台币.

**公债RP利率持平**

公债10天期附买回(RP)利率则是持平.明日央行将召开第三季理监事会议,再加上下周就是季底,纵然市场资金仍宽裕,但RP利率仍维持在既有区间不动.

一证券商交易员指出,近期与几家银行接触,得到的讯息就是资金偏多.虽然市场普遍认为央行不会调整利率,但仍需观察是否有其他的调控动作,待本月季底因素结束后,10月的RP利率或许有微幅下调空间.

除银行资金宽松外,一证券商交易员称,投信因资金偏多,少部分可接受跨月交易,至于利率与月内相同.

台湾央行将在明日下午举行第三季全体理监事会议,根据路透访查16家金融机构,全数都预估维持重贴现率在1.875%不变,重贴现率维持在三年多高位.这也料会是央行第五度维持利率不动.[ID:nST553659]

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)