〔台湾货币市场〕短率平稳,央行利率决策会议前夕市况安静(更新版)

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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(新增拆款及存单发行细节)
* 市况平稳
* 央行会议前以静制动
* 短票市场引导资金跨月
记者 高洁如
路透台北9月19日电---台湾银行间短期利率周三大致平稳.央行明日召开第三季理监事会前夕,市况相当平静.目前各方几乎是相当"笃定"央行明天将不会有任何利率调整的动作.
"这几次会议大家都没怎么关心,主要是央行讲的内容都差不多,都没什么意外,"一位外商银行交易人士表示.
此外,她也认为,经济表现实在疲弱,央行没有升息空间;比较可能的情况倒是,在不降息的情况下,稍微调降三种天期存单的利率倒也有所讨论.不过由于并无前例,她认为这个机会也不大.
目前央行每天例行收受三种天期存单的利率各是:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
交易员认为,若只调降三种天期存单利率,银行或被迫将过剩游资进行放贷,且不会惊动一般民众,是央行"想降息但不能降"的情况下,比较可能的选项.
台湾央行周四(20日)将召开第三季全体理监事会议.由于通膨走高但经济弱,根据路透访查16家金融机构,全数预估央行利率决策因此进退两难,第三季全体理监事会议将维持重贴现率在1.875%的三年多高位.这也料会是央行第五度维持利率不动. [ID:nST0553659]
银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.387%,上日在0.388%;区间落在0.295-0.50%,上日在0.295-0.55%.
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.57%,与上日相同.
**短票区间也同上日**
短票方面,票券商指出,短票量较提存期初有所增加,只不过部分银行月底不能买票、不能跨月的情况,让月底的气氛显得稍稍有些紧张.因此,目前朝向引导客户资金落点拉长的方向努力.
"像投信(买票)如果能跨月就跨月,利率高一点没关系,"一位票券商交易员说.
银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.82%;大致同上日.
台湾央行今日共发行3,365亿台币存单.若相较存单到期金额3,629亿,存单发行余额减264亿.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期总额为1兆(万亿)567.5亿台币,本周余日存单到期情况是:周四436亿以及周五2,770亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,周三超额准备为负71亿台币;累计超额准备为10亿台币,加计前期1%的超额准备为972亿台币.
**公债RP利率持平**
公债10天期附买回(RP)利率则是持平.明日央行将召开第三季理监事会议,再加上下周就是季底,纵然市场资金仍宽裕,但RP利率仍维持在既有区间不动.
一证券商交易员指出,近期与几家银行接触,得到的讯息就是资金偏多.虽然市场普遍认为央行不会调整利率,但仍需观察是否有其他的调控动作,待本月季底因素结束后,10月的RP利率或许有微幅下调空间.
除银行资金宽松外,一证券商交易员称,投信因资金偏多,少部分可接受跨月交易,至于利率与月内相同.
台湾央行将在明日下午举行第三季全体理监事会议,根据路透访查16家金融机构,全数都预估维持重贴现率在1.875%不变,重贴现率维持在三年多高位.这也料会是央行第五度维持利率不动.[ID:nST553659]
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)
--审校 曾祥进
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。