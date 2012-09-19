〔中国金属〕铜电缆产业出现景气复苏讯号

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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路透上海9月19日电---业界消息人士称,中国铜电缆的用铜需求在8月出现少许改善,这是中国政府基建支出计划可能提振电线电缆业的第一道讯号.
中国电缆厂商指出,中国最大电缆采购商--国家电网今年夏季的招标数量有所增加.
中国政府本月批准了60项基建项目,价值超过1,500亿美元,目的是刺激经济.
分析师指出,订单成长是恢复电缆产业信心的第一步,而且由于大型厂商抢得订单,这可能会推动产业整并.电线电缆业占了中国的40%铜需求.
"国家电网过去两个月提高了招标量,特别是8月,"浙江省一家大型厂商向路透表示,但未透露进一步细节.
沪安电力9月6日公告,先前两个月已接获国家电网价值近3亿元人民币的供应合约.
其他指标亦显示需求改善.
根据金属研究谘询公司上海有色网数据,铜电缆制造商的产能利用率8月底跳升至78.7%,较7月上升10个百分点.(完)
--编译 蔡美珍;审校 于春红
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。