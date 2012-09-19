〔两岸金融〕"金银会"将于十八大结束后召开,协商放宽台资企业定义--金管会

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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路透台北9月19日电--针对原定上半年召开的"两岸银行监理合作平台会议"(简称金银会),台湾金融监督管理委员会周三表示,将于中共十八大结束后在台北召开,并协商放宽台资企业定义等两岸金融开放议题.
金管会副主委李纪珠在一场人民币业务研讨会场边对路透做出以上表示.另一不愿具名的金管会官员指出,双方将继续沟通积极研究台资企业的定义放宽.
"银监会已表示在十八大过后将尽快安排(金银会)."李纪珠说.
她也指出,台资企业定义放宽是一定会争取的,还有其他主题也都会洽谈.但她对于其他协商议题则不愿多谈.
与会的台湾银行公会理事长暨台湾银行董事长刘灯城也于会中坦称,"台资定义限制太多没有意义".
尽管5月中旬起华南银行深圳分行可望开始承做人民币存、贷业务,但对象仅限于"台资企业"--中国商务部/工商管理部认可的台湾企业投资者,初估为5-6万家.华南银行估计,这仅占了广义台商的5-10%而已.
今年5月间金管会主委陈裕璋出席北京国际证券委员会组织(IOSCO)年会期间,已会晤尚福林及大陆证监会主席郭树清,双方就两岸监理合作平台事宜进行沟通,也获得四大共识.[ID:nST0518641]
路透5月17日稍早已引述金管会官员说法称,两岸金银会恐无法在今年上半年如期召开,因中国官员无法配合会议时程.[ID:nST0518361](完)
--记者 詹静宜; 审校 曾祥进
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。