〔两岸金融〕台湾金管会将于两年内研拟成立大中华跨境中文汇款平台

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北9月19日电---台湾金融监督管理委员会周三表示,从2012年9月起至2014年9月间将执行具两岸特色的金融业务计画,其中将建立大中华区跨境中文汇款平台,料可大幅降低汇款成本,以及台银金融卡最快于今年底、明年初即可在大陆提领人民币.
金管会银行局局长桂先农今天于一场人民币业务研讨会做出以上指出.同时他也称,将与中央银行研拟建立跨境中文汇款平台,不再透过海外的汇款平台,预计将可大幅降低交易处理支出成本并提高交易效率.
"政府政策计画执行超过两年,就没有诚意".他说.
对于人民币汇款平台建立,台湾中央银行外汇局行委宋秋来则表示,等到民众持有人民币到一定程度,目前不是那么急迫性,但已在研究中.
宋秋来进一步说明,参考香港经验,系透过结算银行及汇款结算公司组成一个汇款平台,这些都是思考方向.
另外,桂先农也提及,台银金融卡最快于今年底、明年初可在大陆提领人民币.财金资讯股份有限公司副总经理潘维忠补充称,根据目前规划,一次最多可提领2,000人民币,一日最高可提领10万台币.
桂先农并指出,在两岸货币清算备忘录(MOU)签订后一个月内将完成修订担任人民币清算行的金融机构向境外抛补人民币现钞的金额不受人民币进出入台湾地区2万元的限制.
金管会提出具两岸特色金融业务的10大亮点,包括全面启动DBU(外汇指定银行)人民币业务、两岸现代化金融平台、两岸电子商务金融业务、一卡两岸通、协助金融机构大陆布点服务台商、开放具台商背景的优质企业回台上市(柜)、开放台湾公开发行公司发行人民币计价的债券及其他筹资工具、发展大中华区资产管理及理财业务、扩大保险相关业务及服务、监理合作排除障碍及争取有利条件进入大陆市场等.(完)
--记者 詹静宜; 审校 曾祥进
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。