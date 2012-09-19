〔货币市场〕美国回购利率在本周标售的国库券结算前持坚

路透纽约9月19日电---普通担保回购利率周三持坚.本周标售的美国国库券将在明日进行结算;另外在海外市场方面,一项衡量交易对手风险的指标跌至2007年中期以来最低.

汤森路透旗下IFR分析师Roseanne Briggen说,隔夜回购利率略低于周二收盘水平,但回购融资规模仍"稳居高位".

Briggeng说,有更多美国国库券和首期短期息票出售,带来融资需求.

"由于有更多的已标售国库券将在周四结算,隔夜利率即使下跌,幅度也不会很大."她说

根据纽约联邦储备银行数据,联邦基金利率周二交投在0.06%和0.375%之间,当日实际利率为0.16%.

海外市场方面,三个月期欧元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)和隔夜利率交换(OIS)利率的利差创下2007年中期以来最低水平,该指标衡量的是交易对手风险.

根据英国银行业者协会数据,三个月期美元LIBORUSD3MFSR=周三下跌至0.37575%,周二时为0.37875%.

三个月期欧元LIBOR和OIS的利差最新为6个基点,上日为7个基点.

三个月期美元LIBOR/OIS利差USD3MFSR=USD3MOIS=及三个月期英镑LIBOR/OIS利差GBP3MFSR=GBP3MOIS=也较1月时跌幅逾一半,分别跌至22和24基点.

"三大货币(美元、欧元和英镑)的LIBOR/OIS利差大幅下滑,特别是从去年底开始...主要是因为那段时间主要央行分别推出各种新措施,"美银美林利率策略师Max Leung说.(完)

--编译 李婷仪;审校 白云

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