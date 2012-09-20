《全球重要经济事件一览表》--9月20日-9月27日

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9月20日(四)
法兰克福--欧洲央行管委会和全行委员会议.无利率决议(最后一日).
东京--日本央行公布近期经济和金融市场进展月报(0500).
东京--日本央行总裁白川方明在日本证券业协会举办的活动上发表演说.(0635)
德国杜塞道夫--德国央行执委Andreas Dombret在第16届欧洲金融服务业中心银行业研讨会上发表演讲.(0900)
斯德哥尔摩--瑞典政府公布2013年预算.(1100)
华盛顿--美国财政部负责经济政策的助理部长艾伯力(Jan Eberly)在美国国家经济研究局召开的税收政策和经济计划活动上讲话(1645).
曼谷--德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)出访泰国.
华盛顿--美联储公布美国季度资金流动报告(1600).
法兰克福--欧洲系统风险委员会(European Systemic Risk Board)会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)韩国会议(最后一日).
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在一场研讨会上讲话(0900).
悉尼--澳洲央行公布报告(0030).
麻省昆西--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在South Shore Chamber of Commerce举办的经济前景早餐会上讲话(1144).
密苏里州堪萨斯城--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在堪萨斯联储举办的"劳工发展前景"会议上讲话,主题为"劳工发展"(1330).
密歇根IRONWOOD--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔对区域企业和社区领导人讲话(1730).
俄亥俄州OXFORD--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在迈阿密大学农学院企业领袖演讲者系列发表演说(2100)
印第安纳NOTRE DAME--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在University of Notre Dame就"美国货币政策"发表演讲(2230).
9月21日(五)
挪威卑尔根--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在卑尔根工商业协会主办的会议上发表演讲(0900).
维也纳--国际原子能总署(IAEA)大会(最后一日).
苏黎世--瑞士央行发表2012年9月统计公报和银行业统计月报(0700).
苏黎世--瑞士央行发表季度公报"货币政策报告-商业周期趋势)(0730).
保加利亚索菲亚--国际货币基金组织(IMF)代表团访问保加利亚.
佐治亚州亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大内部稽核协会(Atlanta Institute of Internal Auditors)发表演讲,题为"美国经济前景与货币政策"(1640).
9月23日(日)
墨西哥城--20国集团(G20)副财长及央行副总裁会议(至9月24日).
巴勒斯坦地区拉马拉--欧洲央行执委科尔将在拉马拉公共财政研究所发表主旨讲话,题为从中长期来看欧元区危机.
东京--日本央行公布8月8-9日货币政策会议的会议纪录.(2350)
9月24日(一)
墨西哥城--20国集团(G20)副财长及央行副总裁会议(最后一日).
维也纳--国际原子能总署(IAEA)理事会.
渥太华--加拿大央行总裁卡尼出席加拿大-太平洋会议的"亚洲崛起与加拿大的机会"的小组讨论.(1900)
罗马--经济合作暨发展组织(OECD)举办"意大利结构改革国际会议".出席人士包括:OECD秘书长葛利亚、首席经济学家帕多安、意大利总理蒙堤、意大利央行官员Daniele Franco、意大利财政部官员Vincenzo La Via、福利部部长Elsa Fornero、公共服务部部长Filippo Patroni Griffi、经济部长Vittorio Grilli.
旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在城市圆桌俱乐部餐会发表有关经济前景的演说.(1930)
9月25日(二)
瑞士Pfaffikon--瑞士央行总裁乔丹发表演讲,题为"瑞士央行对现今挑战的看法".
加拿大卡尔加里--加拿大央行副总裁连恩在卡尔加里CFA协会发布演讲(1745).
墨尔本--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在迪肯大学(Deakin University)演讲(0830).
费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟将在费城CFA协会和费城债券俱乐部发表有关经济前景的讲话(1600).
9月26日(三)
暂无重要经济事件.
9月27日(四)
挪威莫尔德--挪威央行总裁奥尔森在央行举办的活动上发表演说.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 王兴亚
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