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货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 16:39 BJT

〔台湾央行〕会后决议维持利率不变--消息人士

路透台北9月20日电---一位接近台湾央行的消息人士周四表示,央行在第三季理监事会议决议维持利率不变,重贴现率维持在1.875%.

央行将在稍后本地时间下午5:00举行记者会.

根据路透访查16家金融机构,所有金融机构一致认为今日央行利率将维持不变,央行本次决议料会是自去年9月起第五度维持重贴现率在1.875%的水位.这也是三年多以来的重贴现率高位.[ID:nST0553663](完)

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

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