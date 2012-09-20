《即时观点2》台湾央行如预期维持利率不变,通膨压力上升

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透台北9月20日电---台湾央行周四公布第三季理监事会议决议维持利率不变,符合市场预期,且为去年9月来第五度维持重贴现率在1.875%不变.
台湾央行并表示,美国QE3(第三轮量化宽松)可能带动全球通膨预期与国际短期资本流入;原油与谷物价格走高,国内通膨压力上升;新兴经济体应善用总体经济与审慎政策的组合,因应国际资本涌入.
台湾央行在声明中称,出口持续衰退影响民间投资与消费,惟下半年可望略改善.市场资金足以支应流动性,超额准备维持适中水准.
针对房价居高不下,央行总裁彭淮南称,"房市健全不能只靠货币政策."他并表示,QE3虽引发国际资金到处流窜,但这次的力道小多了.
彭淮南并预估今年全年消费者物价指数(CPI)可以比2%稍微低.台湾8月CPI较上年同期成长3.42%,创四年来新高.
根据路透此前访查16家金融机构,所有金融机构一致认为台湾央行今日将决议利率维持不变.[ID:nST0553663]
**市场评论**
--法国东方汇理银行驻香港资深策略师 张淑娴:
央行这次决议一如预期,我认为央行将会持续引导银行同业隔夜拆款利率及NCD(央行存单)利率来管制目前的流动性情况,而在美国祭出第三轮量化宽松(QE3)后,通膨也可能成为忧虑;台湾实质利率仍为负数,使得央行不愿意降息,我预期央行第四季仍将再维持利率不变.
--大众银行分析师 陈森林:
通膨那么高,房价又居高不下,央行怎么敢调整利率?我们预估第四季CPI还是会超过2%,全年则接近2%,在一年定存利率仅1.36-1.38%,实质利率为负的状况下,央行第四季也不会降息.最好的政策就是什么都不做.
--元大投顾经济学家 王诚宏:
央行这次维持利率不变,符合市场预期,由于实质利率已经连两个月是负的,所以这次央行将会强调物价的压力,但M2年增率仍太低,这是央行不敢升息的原因,而台湾经济已经缓慢复苏中,预期央行将等待台湾经济复苏力道强一点再采取动作,料央行在明年中以前都会维持利率不变.
**市场反应**
央行会议结果在台湾金融市场收市后公布.
--台币兑美元TWD=TP收盘贬1.03角,报29.508台币.
--指标10年期公债101/9发行前交易殖利率A01109=TWO收盘跌1.52基点至1.1755%.
--台股加权股价指数.TWII收低0.7%至7,727.55点.
**相关连结**
--相关资讯可点选台湾央行网站,网址为(www.cbc.gov.tw/)
**背景资料**
--官方最新预估,台湾今年经济成长率为1.66%,通膨率1.93%;明年则各为3.67%和1.08%.
--台湾行政院决议暂缓即将在12月执行的第二波电价调涨方案,并延后至明年10月1日再行检讨.
--央行在第二季的理监事会议中,针对豪宅的贷款再次祭出控管,显见对房市的管控并未放松.(完)
参看台湾央行货币政策相关新闻,请点选[TW-CEN-PLCY-CMN]
--记者 台北新闻部; 审校 杨淑祯/张喜良
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000