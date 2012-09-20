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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 17:46 BJT

《即时观点2》台湾央行如预期维持利率不变,通膨压力上升

路透台北9月20日电---台湾央行周四公布第三季理监事会议决议维持利率不变,符合市场预期,且为去年9月来第五度维持重贴现率在1.875%不变.

台湾央行并表示,美国QE3(第三轮量化宽松)可能带动全球通膨预期与国际短期资本流入;原油与谷物价格走高,国内通膨压力上升;新兴经济体应善用总体经济与审慎政策的组合,因应国际资本涌入.

台湾央行在声明中称,出口持续衰退影响民间投资与消费,惟下半年可望略改善.市场资金足以支应流动性,超额准备维持适中水准.

针对房价居高不下,央行总裁彭淮南称,"房市健全不能只靠货币政策."他并表示,QE3虽引发国际资金到处流窜,但这次的力道小多了.

彭淮南并预估今年全年消费者物价指数(CPI)可以比2%稍微低.台湾8月CPI较上年同期成长3.42%,创四年来新高.

根据路透此前访查16家金融机构,所有金融机构一致认为台湾央行今日将决议利率维持不变.[ID:nST0553663]

**市场评论**

--法国东方汇理银行驻香港资深策略师 张淑娴:

央行这次决议一如预期,我认为央行将会持续引导银行同业隔夜拆款利率及NCD(央行存单)利率来管制目前的流动性情况,而在美国祭出第三轮量化宽松(QE3)后,通膨也可能成为忧虑;台湾实质利率仍为负数,使得央行不愿意降息,我预期央行第四季仍将再维持利率不变.

--大众银行分析师 陈森林:

通膨那么高,房价又居高不下,央行怎么敢调整利率?我们预估第四季CPI还是会超过2%,全年则接近2%,在一年定存利率仅1.36-1.38%,实质利率为负的状况下,央行第四季也不会降息.最好的政策就是什么都不做.

--元大投顾经济学家 王诚宏:

央行这次维持利率不变,符合市场预期,由于实质利率已经连两个月是负的,所以这次央行将会强调物价的压力,但M2年增率仍太低,这是央行不敢升息的原因,而台湾经济已经缓慢复苏中,预期央行将等待台湾经济复苏力道强一点再采取动作,料央行在明年中以前都会维持利率不变.

**市场反应**

央行会议结果在台湾金融市场收市后公布.

--台币兑美元TWD=TP收盘贬1.03角,报29.508台币.

--指标10年期公债101/9发行前交易殖利率A01109=TWO收盘跌1.52基点至1.1755%.

--台股加权股价指数.TWII收低0.7%至7,727.55点.

**相关连结**

--相关资讯可点选台湾央行网站,网址为(www.cbc.gov.tw/)

**背景资料**

--官方最新预估,台湾今年经济成长率为1.66%,通膨率1.93%;明年则各为3.67%和1.08%.

--台湾行政院决议暂缓即将在12月执行的第二波电价调涨方案,并延后至明年10月1日再行检讨.

--央行在第二季的理监事会议中,针对豪宅的贷款再次祭出控管,显见对房市的管控并未放松.(完)

参看台湾央行货币政策相关新闻,请点选[TW-CEN-PLCY-CMN]

--记者 台北新闻部; 审校 杨淑祯/张喜良

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