〔全球并购〕全球经济疲弱反而有利于并购交易--美国企业执行长

路透波士顿9月19日电---美国多元化制造企业3M (MMM.N)和霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)的执行长(CEO)周三指出,全球经济前景严峻正刺激其并购意愿.

当自体业务成长机会减弱,美国大型企业通常通过购买其他企业来快速提升营收.这些公司高层表示,经济放缓导致卖方的价格期望下降,使得收购更为容易.

霍尼韦尔执行长Dave Cote暗示,经济形势不确定已使一些潜在并购目标考虑该公司价格较低的收购要约.

"当时运不济、大家都看不清未来的时候,就是收购良机."Cote在波士顿的一场投资人会议中说."你不会希望在人人都说'哇,情况棒极了,这是好时机'的时候进行收购,因为可能会买在高点."

而2月接掌3M执行长一职的Inge Thulin告诉投资者,卖方的价格期望已经下降,他可能进行比前任执行长George Buckley更大规模的收购案.

同样地,汽车零组件供应商American Axle and Manufacturing Holdings(AXL.N)负责主管称,欧洲车市疲弱,可能让该公司有机会收购拥有令人关注的新技术但欲廉价出让的欧洲企业.

"如果可以扩大我们在欧洲的存在,强化我们的品牌,我们就会去做."其执行长David Dauch在底特律经济俱乐部指出.(完)